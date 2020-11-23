خلال 24 ساعة.. تسجيل 15450 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

وأظهرت البيانات الحكومية تسجيل 206 وفيات مرتبطة بمرض كوفيد-19 اليوم الاثنين، ليبلغ إجمالي الوفيات خلال سبعة أيام 3084 حالة، بزيادة قدرها ستة في المئة.

وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة للوفيات بالمرض في أوروبا ووصل عدد الإصابات الإجمالي بكورونا في بريطانيا إلى 1,512,045، فيما بلغ عدد الوفيات 55,024، وفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء عالميا.

