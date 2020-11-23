الدولار ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ عام 2018

انخفض مؤشر الدولار الفوري بنسبة 0.2 ٪ إلى أدنى مستوى له في نيسان 2018 بعد أن قال المسؤولون الأمريكيون إن التطعيمات قد تبدأ في أقل من ثلاثة أسابيع. قاد الدولار النيوزيلندي والجنيه الاسترليني والكرونة النرويجية المكاسب مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين.



قال رودريجو كاتريل ، محلل العملات في National Australia Bank Ltd في سيدني: "أخبار اللقاح تفضل وجهة نظر التعافي الاقتصادي العالمي عاجلاً وليس آجلاً مع فقدان الدولار لجاذبيته كملاذ آمن على طول الطريق". "هذه خلفية إيجابية للمخاطرة وسلبية للدولار الأمريكي ، خاصة مع احتمال أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي شديد التشاؤم لبعض الوقت."

وتراجع الدولار أكثر من 11 بالمئة عن أعلى مستوى سجله في مارس اذار وسط ابتهاج المستثمرون بآفاق لقاح قابل للتطبيق وآفاق تحسين النمو العالمي.

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