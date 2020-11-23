اليوم.. النوارس والصقور وجهاً لوجه في كلاسيكو العراق

رياضة 2020-11-23 | 08:06 357 مشاهدة

يحتضن ملعب كربلاء الدولي اليوم الاثنين، مواجهة مثيرة بين الزوراء والقوة الجوية في قمة الجولة الرابعة من الدوري الممتاز بكرة القدم. ويحتل الزوراء المركز السادس برصيد 5 نقاط، حصدها من تعادلين وفوز واحد. اما القوة الجوية فيستقر في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات. وسيغيب عن النوارس كل من جلال حسن ومحمد رضا، بسبب اصابتهما بفيروس كورونا.



أما الصقور فسيغيب عن صفوفه كل من احمد ابراهيم (كورونا) ومصطفى معن (وعكة صحية) وعلي حصني (اجازة) ومحمد الباقر وشريف عبد الكاظم وامجد راضي ومحمد قاسم (الاصابة). أما الصقور فسيغيب عن صفوفه كل من احمد ابراهيم (كورونا) ومصطفى معن (وعكة صحية) وعلي حصني (اجازة) ومحمد الباقر وشريف عبد الكاظم وامجد راضي ومحمد قاسم (الاصابة). وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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