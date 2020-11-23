قريبا.. توقيع عقد اكبر مشروعين في العراق

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن عضو اللجنة، مضر السلمان قوله، إن "الفترة المقبلة ستشهد توقيع عقد أكبر مشروعين في العراق، وهما مشروع القطار المعلق الذي ستكون له بصمة في العاصمة بغداد، وميناء الفاو الكبير".
وأضاف أن "هنالك شركة فرنسية قدمت على مشروع القطار المعلق منذ فترة، وتمت دراسة المخططات، وآلية الدفع والبناء والإنشاء مع وزارة النقل"، مؤكداً أنه "تمت المباشرة بإعداد الإحالة إلى هذه الشركة".
وأشار إلى أن "مواقف وزارة النقل جيدة، من خلال الإصرار و المضي في هذين المشروعين المهمين"، موضحا أن "نتائج التفاوض ستكون إيجابية في مجال توقيع العقد خلال الايام القليلة القادمة، كما ان الأموال المرصودة للمشروع، ستتم من خلال القرض الفرنسي، الذي تم عرضه على العراق ".
وأضاف أن "هنالك شركة فرنسية قدمت على مشروع القطار المعلق منذ فترة، وتمت دراسة المخططات، وآلية الدفع والبناء والإنشاء مع وزارة النقل"، مؤكداً أنه "تمت المباشرة بإعداد الإحالة إلى هذه الشركة".
وأشار إلى أن "مواقف وزارة النقل جيدة، من خلال الإصرار و المضي في هذين المشروعين المهمين"، موضحا أن "نتائج التفاوض ستكون إيجابية في مجال توقيع العقد خلال الايام القليلة القادمة، كما ان الأموال المرصودة للمشروع، ستتم من خلال القرض الفرنسي، الذي تم عرضه على العراق ".
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