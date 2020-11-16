ائتلاف العبادي يُحذّر من 'مقاطعة' شعبية وسياسية مشروطة للانتخابات

حذر ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الاثنين، من "مقاطعة" شعبية وسياسية للانتخابات المقبلة، في حال عدم ضمان "النزاهة والعدالة والمصداقية".

وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحكومة والبرلمان ومفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة، تتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير معايير النزاهة والعدالة والمصداقية للانتخابات القادمة".



وأضاف: "وإلا ستشهد الانتخابات مقاطعة من الشعب ومن قوى سياسية مهمة، وستقود لأزمة كبيرة للنظام السياسي برمته".

