'تويتر' يعتبر إحدى تغريدات ترامب مضللة

اعتبر موقع "تويتر" تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي زعم فيها أن هناك محاولة "لسرقة الانتخابات"، بانها قد تكون مضللة.
ترامب يقول إنه سيحقق "فوزا كبيرا" ويتهم الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات
وذكر الموقع اليوم الأربعاء: "وضعنا تحذيرا على تغريدة منشورة على حساب دونالد ترامب لأنها تنطوي على تضليل بشأن الانتخابات".
ويأتي ذلك على خلفية تغريدة قال فيها الرئيس الجمهوري ترامب: "إنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن ندعهم يفعلون ذلك أبدا"، دون أن يقدم دليلا على مزاعمه.
ونُشرت تغريدة ترامب فور بيان صادر عن منافسه المرشح الديمقراطي، جو بايدن، قال فيه إنه متفائل إزاء فرصه في الفوز.
وانطلقت أمس الثلاثاء، عمليات التصويت المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، ونائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الديمقراطي، جو بايدن.
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