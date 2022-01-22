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جدول ومواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

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بغداد - ياسين صفوان - وفيما يلي جدول مواعيد أبرز المباريات حسب توقيت :

إيفرتون # أستون فيلا – الساعة 15:30.

ليدز يونايتد # نيوكاسل يونايتد – الساعة 18:00.

مانشستر يونايتد # وستهام يونايتد – الساعة 18:00.


برينتفورد # وولفرهامبتون – الساعة 18:00.

ساوثهامبتون # مانشستر سيتي – الساعة 20:30.

إشبيلية # سيلتا فيغو – الساعة 20:30.

أتلتيكو مدريد # فالنسيا – الساعة 23:00.

إنتر ميلان # فينيزيا – الساعة 20:00.

لاتسيو # أتالانتا – الساعة 22:45.

الدوري الألماني

هوفنهايم # بوروسيا دورتموند – الساعة 17:30.

بوروسيا مونشنغلادباخ # يونيون برلين – الساعة 17:30.


باير ليفركوزن # أوجسبورغ – الساعة 17:30.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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