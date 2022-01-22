انت الان تتابع خبر جدول ومواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وفيما يلي جدول مواعيد أبرز المباريات حسب توقيت السعودية:
مانشستر يونايتد # وستهام يونايتد – الساعة 18:00.
برينتفورد # وولفرهامبتون – الساعة 18:00.
بوروسيا مونشنغلادباخ # يونيون برلين – الساعة 17:30.
باير ليفركوزن # أوجسبورغ – الساعة 17:30.
إيفرتون # أستون فيلا – الساعة 15:30.
ليدز يونايتد # نيوكاسل يونايتد – الساعة 18:00.
مانشستر يونايتد # وستهام يونايتد – الساعة 18:00.
برينتفورد # وولفرهامبتون – الساعة 18:00.
ساوثهامبتون # مانشستر سيتي – الساعة 20:30.
إشبيلية # سيلتا فيغو – الساعة 20:30.
أتلتيكو مدريد # فالنسيا – الساعة 23:00.
إنتر ميلان # فينيزيا – الساعة 20:00.
لاتسيو # أتالانتا – الساعة 22:45.
الدوري الألماني
هوفنهايم # بوروسيا دورتموند – الساعة 17:30.
بوروسيا مونشنغلادباخ # يونيون برلين – الساعة 17:30.
باير ليفركوزن # أوجسبورغ – الساعة 17:30.