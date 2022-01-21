واشنطن تدين هجوم ديالى: نقف مع أصدقائنا وشركائنا العراقيين

وقالت السفارة الأمريكية لدى بغداد في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، "تُدين الولايات المتحدة الهجوم الإرهابي على مقر الجيش العراقي في محافظة ديالى، والذي أسفر عن مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن العراقية".وأضافت، "نحن نقف مع أصدقائنا وشركائنا العراقيين في مواجهة هذا العمل الإرهابي ونتقدم بتعازينا القلبية لعوائل القتلى".

وفجر اليوم، استشهد 11 منتسباً في الجيش العراقي بينهم ضابط برتبة ملازم، بعد هجوم لعصابات داعش في محافظة ديالى.