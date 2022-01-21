بينهم أحد منفذي 'مجزرة سبايكر'.. الإطاحة بسبعة مطلوبين في بغداد - عاجل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "لتعزيز الامن والاستقرار في عموم مناطق العاصمة بغداد وتكثيف عمليات البحث والتفتيش ومتابعة تحركات العناصر الارهابية وعصابات الجريمة المنظمة (الجنائية)، شرعت قوة من لواء مغاوير قيادة عمليات بغداد وبتوجيه مباشر من الفريق الركن قائد العمليات لتنفيذ واجب بحث وتفتيش في (بستان ناجي داوود) في منطقة النباعي شمال بغداد لتطهيرها من المجاميع الارهابية وتجفيف منابعها".وفي سياق متصل، "تمكنت قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة من القاء القبض على احد العناصر الارهابية الخطرة ومن المنفذين لجريمة سبايكر بعد رصد تحركاته ضمن قاطع المسؤولية وتدقيق اسمه ضمن قاعدة بيانات المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤/١ ارهاب شرقي بغداد".

وتابع البيان، "تمكنت باقي قطعات الفرقة ذاتها من اعتقال (٦) مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين ضبط بحوزتهم (٥٨٠) غرام من مادة الكريستال المخدرة مع اجهزة تعاطيها بالاضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة شرقي العاصمة بغداد".



واشار الى انه "تم احالة المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".