الاردن يدين الهجوم الارهابي في محافظة ديالى

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، هيثم أبو الفول، على "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان"، مشددا "على تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب جمهورية العراق الشقيق في مواجهة كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق".وأعرب عن "أحر التعازي لذوي الضحايا".

وقتل 11 جنديا عراقيا في الهجوم الارهابي الذي تعرض له موقع السرية الأولى – الفوج الأول في الجيش العراقي، ضمن ناحية العظيم.

