انت الان تتابع خبر عودة 'تويتر' للعمل بعد عطل مفاجئ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عاد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر اليوم الجمعة، للعمل بانتظام بعد انقطاع دام لدقائق، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضحت بوابة أخبار اليوم، أن مستخدمي "تويتر" واجهوا صعوبة في استخدام المنصة الإلكترونية، وتنوعت المشاكل ما بين صعوبة الوصول إلى الواجهة الرئيسية وتسجيل الدخول، أو مشاركة الصور النشر.

وأكدت أنه ظهر لدى مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة تفيد بخطأ أو قطع في الاتصال بالسيرفر الرئيسي للموقع.

ويشار إلى أنه موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد تعرض لعطل مفاجئ في بعض المناطق، خلال الأسابيع الماضية، حيث أبلغ عدد كبير من مستخدمي الموقع عن أعطال مختلفة في التطبيق.

ولم توضح الشركة، حتى الآن، السبب وراء ذلك.