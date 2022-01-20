انفجار سيارة مفخخة شمال شرقي سوريا

وقال مصدر محلي بحسب "روسيا اليوم"، إن "انفجارا لسيارة مفخخة استهدف سجن الثانوية الصناعية بمدينة الحسكة شمال شرق سوريا، الذي يحبس فيه عناصر أجانب لتنظيم داعش الإرهابي".

وأوضح المصدر أن "الانفجار هز مساء اليوم الخميس السجن، الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية، وتلاه سماع أصوات اشتباكات بالأسلحة الخفيفة مع أنباء غير مؤكدة عن هروب عدد من معتقلي "داعش" بعد قيامهم بعملية عصيان داخل المنشأة".

