فنانة عربية متزوجة تصدم متابعيها بحبها لكاظم الساهر

بغداد - ياسين صفوان - كشفت الفنانة "جنات" المغربية عن حلمها بالزوج من الفنان كاظم الساهر، متحدثة عن أحلام الطفولة والمراهقة.

وفي لقاء لها مع الإعلامية "شيرين سليمان"، اعترفت الفنانة جنات "أن جورج وسوف كان فتى أحلامها في أثناء طفولتها وتمنت الزواج منه، أما عن فترة المراهقة فكانت تتمنى الارتباط بالنجم العراقي كاظم الساهر وعاشت معه قصة حب في خيالها".

ولفتت جنات إلى أنها قابلت الأخير وغنت معه، وتغيرت مشاعرها تجاهه فبقى الحب لفنه ومسيرته الغنائية، ولكنها نسيت وقتها رغبتها في الارتباط به عاطفيا.