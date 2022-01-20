انت الان تتابع خبر عملية نوعية تحطّ على أعتدة ومخابئ داعش في صلاح الدين - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عثرت قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي، اليوم الخميس، على مخبأ لداعش الارهابي يحوي قنابر هاون ورؤوس تفجير في زور البو حشمة في صلاح الدين.