انت الان تتابع خبر عملية نوعية تحطّ على أعتدة ومخابئ داعش في صلاح الدين - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عثرت قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي، اليوم الخميس، على مخبأ لداعش الارهابي يحوي قنابر هاون ورؤوس تفجير في زور البو حشمة في صلاح الدين.
وذكر بيان لاعلام الحشد ورد للسومرية نيوز، إن "المخبأ ضم هاون ورؤوس تفجير عدد 21 وزعانف قنابر هاون عدد 44 و قنابر هاون ٨١ ملم عدد 1 حيث تم رفعها بشكل آمن من قبل مفارز مكافحة المتفجرات التابع للواء".
وأشار البيان الى انه "تم ضبط المخبأ وفق معلومات استخبارية دقيقة".
وأشار البيان الى انه "تم ضبط المخبأ وفق معلومات استخبارية دقيقة".