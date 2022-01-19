بعد 'أوميكرون'.. الإجراءات الوقائية تصل للطرود البريدية

وجاءت التعليمات بعد أن أكدت السلطات أن أول حالة إصابة بالمتحور "أوميكرون" رُصد في العاصمة بكين.

وذكرت أن المتحور انتقل إلى بكين عن طريق طرد قدم عبر البريد من كندا، ما دفع السلطات الصينية إلى التعهد بزيادة تعقيم وتطهير البريد الوارد من خارج البلاد.



كما شددت على ضرورة تلقي العاملين في هيئات البريد الصينية جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالكامل.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية قبل أقل من 3 أسابيع على افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية.

وفي الأيام الأخيرة رجح مسؤولون صينيون أن يكون بعض الأشخاص قد أصيبوا بالفيروس عقب لمسهم طرودا بريدية آتية من الخارج، بما في ذلك امرأة في بكين قالت السلطات إنها لم تخالط أشخاصا مصابين ولكن تأكد إصابتها بمتحورة مماثلة لتلك المنتشرة في أمريكا الشمالية.