عائلة 'عماد الاسدي' يطالبون الكاظمي وزيدان بحمايتهم

بغداد - ياسين صفوان - طالبت عائلة "عماد الاسدي" مدير مشروع استثمار دواجن الديوانية الذي قتل العام الماضي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان بحمايتهم.

وقال نجل الاسدي عباس عماد في حديث لـ الخليج 365، إنه "بعد اغتيال رب الاسرة فإن عوائل القتلة يقومون برفع دعاوى كيدية يتهمون بحرق منزل وسرقة أموال ويقومون بدوريات على البيت مع دفع رشاوى".

وطالب الاسدي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى بـ"التدخل بهذا الشأن".

وكان مدير مشروع استثمار دواجن الديوانية "عماد الأسدي" قتل العام الماضي 2021 باطلاق نار في العاصمة.