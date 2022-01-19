الكشف عن تفاصيل الاعتداء على رئيس السن 'محمود المشهداني' – عاجل

وذكر المحامي اثناء جلسة المحكمة الاتحادية الخاصة بالنظر بالطعن المقدم حول الجلسة الأولى للبرلمان: ان "موكلي استلم طلب من النائب احمد الاسدي عن الإطار التنسيقي بخصوص الكتلة الكبرى وكان يروم عرض الطلب على اللجنة القانونية في مجلس النواب وتم عرض الطلب على اللجنة المذكورة ولا علم لنا بما حصل على ضوء الطلب المذكور".وأضاف، "موكلي تعرض إلى الضرب بعد أن قدم إليه الطلب المذكور ولم يعرف موكلي بأن الاعتداء عليه بشكل مقصود أو غير مقصود".

وتابع المحامي، إن "موكلي لم يرشح لرئاسة مجلس النواب لانه لم يكن موجودا ولم يحصل اتصال به من قبل جهة رسمية في البرلمان لبيان رغبته في ترشيح نفسه للرئاسة من عدمه".

