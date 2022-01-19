محامي الحلبوسي يوضح اسباب مغادرة رئيس السن للجلسة الأولى - عاجل

وقال المحامي اثناء جلسة المحكمة الاتحادية الخاصة بالنظر بالطعن المقدم حول الجلسة الأولى للبرلمان: إن "المشهداني طلب التداول مع الكتل السياسية بغية البت في موضوع الطلب الذي قدم من المعترض باسم خشان".واضاف، "لم يحصل تداول حيث طلب قسم من النواب الاستمرار بالجلسة وصعدوا الى منصة رئيس السن ومن ثم تم حصول تدافع وبعد ذلك قامت القوات الأمنية بإخراج المشهداني ونقله إلى المستشفى".

وتابع، "استنادا من أحكام المادة خمسة من النظام الداخلي والمادة ٥٤ من الدستور من الضروري أن يترأس الجلسة رئيس السن، والذي يليه هو عامر الفايز الذي اعتذر بموجب الطلب المقدم منه، ونتيجة الطلب تولى النائب خالد الدراجي من قائمة "العزم" رئاسة الجلسة وبعد التحقق من أمرين الأول صحة الطلب المقدم من قبل النائب عامر الفايز وتاكيد ترشح المشهداني وعدم عودته إلى رئاسة البرلمان وتحقق النصاب ، تمت انتخابات رئيس البرلمان ونائبيه".

