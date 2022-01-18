نبأ سار يخص 'تطعيم النساء'

بغداد - ياسين صفوان - قالت الهيئة المنظمة لسوق الدواء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الدراسات التي أجريت على النساء الحوامل وجدت أن اثنين من لقاحات "كوفيد" الأكثر استخداما لا يشكلان أي خطر على الأمهات أو المواليد.



وذكرت وكالة الأدوية الأوروبية أن الأبحاث التي شملت نحو 65 ألف امرأة أظهرت "أدلة متزايدة" على أن جرعات "فايزر" و"مودرنا" لم تتسبب في مضاعفات الحمل.

وأضافت أن الجرعات وفرت أيضا حماية متزايدة ضد دخول المستشفى والوفاة، خاصة في أواخر فترة الحمل، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان للهيئة.

كما جاء في البيان: "لم تجد المراجعة أي علامة على زيادة خطر حدوث مضاعفات الحمل أو الإجهاض أو الولادة المبكرة أو الآثار السلبية على الأطفال الذين لم يولدوا بعد عقب التطعيم بلقاحات رنا المرسال المضادة لفيروس كورونا".

وتستخدم كل من شركتي "فايزر" و"مودرنا" تقنية رنا المرسال الجديدة. وقالت الهيئة المنظمة ومقرها أمستردام إنها أجرت "مراجعة مفصلة لدراسات عدة" شملت نحو 65 ألف حالة حمل في مراحل مختلفة. وقالت الهيئة: "تشير مراجعة الأدلة الواقعية إلى أن فوائد تلقي لقاحات رنا المرسال ضد كوفيد أثناء الحمل تفوق أي مخاطر محتملة للأمهات الحوامل والأطفال الذين لم يضعوا حملهم بعد".

وأضافت أن الحمل نفسه ارتبط بزيادة مخاطر الإصابة بفيروس كوفيد الحاد في الثلث الثاني والثالث من الحمل، لذا يجب تطعيم الأمهات الحوامل، مضيفة أنها ستراجع الآن بيانات اللقاحات الأخرى التي سمحت بها "عند توفرها".