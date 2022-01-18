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الكشف عن مفاجأة تخص تعثر التجديد لجناح برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان - ورفض سيسوكو، تجديد عقد ديمبلي مع برشلونة، إلا براتب سنوي يصل إلى 42 مليون يورو، بالإضافة إلى عمولة ضخمة.

وبحسب صحيفة "آس"، فإن سيسوكو يريد تعويض الخسائر الفادحة التي تكبدها، بعد الانفصال عن إدواردو كامافينجا، لاعب وسط .


وانفصل سيسوكو عن كامافينجا في نهاية 2020، وهو ما سهل انتقال لاعب الوسط من رين إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، مقابل 31 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيسوكو خلال عمله مع كامافينجا، حاول الحصول على عمولات ضخمة من انتقال موكله إلى مانشستر يونايتد، لكن فشل الأمر، ورحل اللاعب إلى ريال مدريد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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