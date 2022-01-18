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شاهدوا في نشرة السومرية.. معاناة النازحين وصراع رئاسة الجمهورية

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بغداد - ياسين صفوان - = قاآني يفشل باقناع الصدر بحكومة توافقية.. والمالكي يقترب من مغادرة المعادلة السياسية.
= الصراع يحتدم على منصب رئيس الجمهورية.. فيتو على برهم صالح.. وزيباري المرشح الابرز.

= بعد حادثة جبلة.. جريمة مروعة تهز بابل.. والداخلية تقتل تاجر مخدرات في كركوك.

= الثلوج تضاعف معاناة النازحين في اقليم كردستان.. الاف العوائل مهددة بالموت بردا.. ولاحياة لمن تنادي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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