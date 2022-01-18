نائب يتحدث عن عامل يضعف شرعية الحكومة الجديدة - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب جواد البولاني، اليوم الثلاثاء، إن شرعية الحكومة المقبلة تستلزم تمثيلا سياسيا واسعا يعوض المشاركة الضعيفة في الانتخابات.
وقال البولاني في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مشاركة الناخبين في الانتخابات الاخيرة لم تتعد ال30 بالمئة من عددهم وهذا يعني ان ثلثي الناخبين لم يشاركوا فيها".
واضاف، ان "اقصاء قوى سياسية مؤثرة من المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة يضعف من شرعيتها السياسية وتمثيلها لطبقات من الشعب منحت اصواتها لهذه القوى".
واضاف، ان "اقصاء قوى سياسية مؤثرة من المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة يضعف من شرعيتها السياسية وتمثيلها لطبقات من الشعب منحت اصواتها لهذه القوى".