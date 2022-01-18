نائب يتحدث عن عامل يضعف شرعية الحكومة الجديدة - عاجل

وقال البولاني في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مشاركة الناخبين في الانتخابات الاخيرة لم تتعد ال30 بالمئة من عددهم وهذا يعني ان ثلثي الناخبين لم يشاركوا فيها".

واضاف، ان "اقصاء قوى سياسية مؤثرة من المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة يضعف من شرعيتها السياسية وتمثيلها لطبقات من الشعب منحت اصواتها لهذه القوى".

