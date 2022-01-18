انت الان تتابع خبر محملا برسائل الانفراج .. رئيس تحالف الفتح هادي العامري بأربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ما بعد لقاء الصدر العامري يصل اربيل ويلتقي رئيس الاقليم نيجرفان بارزاني في خطوة تسعى الى فك الاشتباك الحاصل في المواقف ووجهات النظر تمهيدا لتوافق يسبق جلسات اختيار رئاستي الجمهورية والوزراء

حمل بشائر الانفراج وشد رحاله متجهاً من الحنانة إلى أربيل رئيس تحالف الفتح هادي العامري يلتقي رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني في اجتماع تداول فيه كلا الطرفين مستجدات الساحة وملخص ما دار في لقاء النجف مع السيد الصدر على حد قول نواب من الاطار التنسيقي



الاتفاق على شكل الحكومة ضروري جدا للخروج من الاحتقان السياسي شرط ان لايكون على حساب حكومة توافقية لا تختلف كثيرا عن شكل الحكومات السابقة هذا ما اكدته حركة امتداد في الحديث عن سير المفاوضات ورأيها كمعارضة نيابية تشخص وتقيم الاداء.