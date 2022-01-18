صور رومانسية تجمع 'رحمة رياض' و'ألكسندر علوم'

بغداد - ياسين صفوان - نشرت الفنانة العراقية "رحمة رياض"، صورة رومانسية جمعتها بزوجها الممثل العراقي ألكسندر علوم، وذلك في صفحتها الخاصة على"أنستغرام".

وظهرت رحمة تحتضن ألكسندر بلقطة لافتة، ولفتت الأنظار بفستانها الزهري ذات أكمام واسعة وتصميم لافت.

وعلقت رحمة على الصورة بعبارات تحدثت فيها عن حبها الكبير لزوجها، وسعادتها لوجوده في حياتها.

وكانت رحمة توجّهت لزوجها بالتهنئة بمناسبة عيد ميلاده، وكتبت على حسابها الخاص على"انستغرام" : "عيد ميلاد سعيد توأم روحي، تقاسم الأيام معك يستحق كل كنوز الدنيا! وأنت اجمل جوهرة في حياتي.. انت أفضل شريك حياة وصديق وسعيدة بإستكمال رحلتي معك. احبك بلا نهايه!".