انت الان تتابع خبر حديث إيراني مثير بشأن 'صدام حسين' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، إن الولايات المتحدة "أنقذت" صدام حسين إبان الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي.
وأضاف: "خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب الإيرانية العراقية، كنا منتصرين، وكان صدام يلتقط أنفاسه الأخيرة، لكن الولايات المتحدة أنقذته من الهزيمة بتجهيز قواته وإمدادها بالسلاح".
وقال: "في ذلك الوقت، كانت هناك دول خائنة ساعدت صدام بـ25 مليار دولار أو أرسلت معدات وأسلحة إلى نظام صدام لهزيمة القوات الإيرانية".
وتابع: "إيران تمتلك اليوم القدرة على تصنيع المعدات الدفاعية والعسكرية".
وقال: "في ذلك الوقت، كانت هناك دول خائنة ساعدت صدام بـ25 مليار دولار أو أرسلت معدات وأسلحة إلى نظام صدام لهزيمة القوات الإيرانية".
وتابع: "إيران تمتلك اليوم القدرة على تصنيع المعدات الدفاعية والعسكرية".
وفي إشارة إلى المواجهات مع القوات الأمريكية في الخليج، قال: "القوات البحرية الإيرانية قدمت شهداء لتتمكن من توجيه صفعات مؤلمة للولايات المتحدة، وهذا ما تحقق في أكثر من مناسبة".