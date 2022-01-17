انت الان تتابع خبر أول تعليق إماراتي رسمي بشأن 'الهجمات الأخيرة' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأدان وزير خارجية الإمارات استهداف الحوثيين لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية اليوم الاثنين.

وشدد الدبلوماسي الإماراتي على أن "هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب".

وذكرت الوزارة في بيان أن الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي.



ووصفت الهجمات بالجريمة النكراء نفذها الحوثيون خارج القوانين الدولية والإنسانية.

وقالت الوزارة إن "هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة".

ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضا تاما.

