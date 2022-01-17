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محافظة عراقية تقرر تقليص الدوام الرسمي إلى 50%

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بغداد - ياسين صفوان - قررت خلية الأزمة في محافظة كركوك، اليوم الاثنين، تقليص الدوام الرسمي إلى 50% في دوائر المحافظة.
وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بالنظر لارتفاع إصابات في المحافظة وللحد من انتشار الفايروس ومتحوراته المختلفة خصوصاً أوميكرون، تقرر تقليص الدوام الرسمي بنسبة 50% لكافة الدوائر اعتباراً من 17 كانون الثاني ولغاية 27 من الشهر نفسه".

وأضافت، أنه "يترك لرئاسة محكمة استئناف كركوك وجامعة كركوك ومديرية تربية كركوك تحديد نسبة الدوام بحسب متطلبات العمل في دوائرهم، على أن يتم تطبيق القرار الخاص بإبراز كارت اللقاح وفحص pcr لم يمض عليه اسبوع كشرط لدخول دوائر الدولة كافة".
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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