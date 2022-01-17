شرطة أبو ظبي تعلن عدد القتلى والمصابين جراء انفجار وحرائق اليوم

وأعلنت الشرطة، ان السلطات المختصة بدأت تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.

وكانت شرطة أبو ظبي قد أفادت في وقت سابق، بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي".



في حين أوضحت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق".