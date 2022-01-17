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ممثل مصري شهير يهاجم 'محمد رمضان' بسبب وصف نفسه بـ'نمبر وان'

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بغداد - ياسين صفوان - هاجم الممثل المصري علاء مرسي، الفنان محمد رمضان بسبب وصف نفسه بـ"نمبر وان".
وقال مرسي في تصريحات صحفية مهاجماً محمد رمضان بالقول:”ده كلام فاضي، ده من ضمن الكلام الفاضي وأنا بقوله يا محمد انسى الكلام دا، يعني إيه نمبر وان؟”.

وتابع: "يعني مثلا علاء مرسي أنا رقم واحد في وقت ما في حدث ما، ورقم أربع مائة في وقت ما في لحظة ما".


وأكمل: "على سبيل المثال دكتور أحمد زويل هو رقم واحد في توقيت معين ولحظة معينة في الحدث الخاص ، رقم واحد رجل يبيع ليمون في إشارة مرور ويربي أبناءه ويصبحون أطباء هذا هو رقم واحد".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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