انفجار 3 صهاريج وقود في الإمارات - عاجل

وأوضحت الشرطة، إن "حادث حريق بسيط، وقع ايضا في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".

وأضافت، إن "التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق".



وتابعت، إن "السلطات المختصة باشرت تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، مبينة عدم وجود أضرار ناتجة عن الحادثين".