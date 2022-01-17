انت الان تتابع خبر انفجار 3 صهاريج وقود في الإمارات - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شرطة أبوظبي، اليوم الأثنين، اندلاع حريق تسبب بوقوع انفجار في ثلاث صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة مصفح (آيكاد 3) بالقرب من خزنات أدنوك.
وأوضحت الشرطة، إن "حادث حريق بسيط، وقع ايضا في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".
وأضافت، إن "التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق".
وتابعت، إن "السلطات المختصة باشرت تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، مبينة عدم وجود أضرار ناتجة عن الحادثين".
وأضافت، إن "التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق".
وتابعت، إن "السلطات المختصة باشرت تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، مبينة عدم وجود أضرار ناتجة عن الحادثين".