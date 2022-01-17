اخبار العالم / اخبار العراق

طيار يهبط في السعودية ويرفض مواصلة الرحلة.. والسبب غريب!

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر طيار يهبط في ويرفض مواصلة الرحلة.. والسبب غريب! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هبط طيار تابع للخطوط الجوية الباكستانية في مدينة الدمام السعودية، ورفض مواصلة الرحلة إلى إسلام أباد الباكستانية.
وبحسب وسائل اعلام باكستانية، فإن الرحلة "PK 9754" كان من المفترض أن تسافر من الرياض إلى إسلام أباد، لكنها تأخرت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضافت: انه "بعد ذلك، قرر الطيار الهبوط اضطراريا في مطار الدمام، ورفض مواصلة الرحلة".


وأوضحت وسائل الاعلام، أن الطيار علّل قراره بـ"انتهاء عدد ساعات دوامه".

واحتج الركاب على تأخير رحلتهم ورفضوا تغيير الطائرة. وبعد طول انتظار وتوتر الأوضاع، تم استدعاء رجال الأمن.

وقال متحدث باسم الخطوط الباكستانية: "يجب أن يستفيد الطيار من قسط من الراحة، لأن الأمر ضروري لسلامة الطيران".

وتابع: "سيصل جميع الركاب في حدود الساعة 11 مساءً إلى مطار إسلام أباد.. حتى ذلك الحين، تم إجراء جميع الترتيبات في الفنادق".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا