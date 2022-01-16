تطور جديد يخص انتقال مبابي لريال مدريد

وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري، وترددت أنباء قوية باقتراب اللاعب من ريال مدريد في صفقة انتقال حر، في تموز المقبل.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن هناك احتمالية لتجديد مبابي عقده مع باريس، وقد ظهرت بوادر هذا الأمر، أمس السبت، خلال مباراة بريست.



وفاز سان جيرمان على بريست، بهدفين دون رد، حيث افتتح مبابي التسجيل، وجاء احتفاله بمثابة دليل على بقائه في حديقة الأمراء وتجديد عقده.

وأهدى مبابي هدفه للفتاة التي طلبت منه عدم مغادرة باريس.

وكانت طفلة تدعى "كاميل" وتشجع سان جيرمان، قد أرسلت فيديو إلى مبابي من خلال "تويتر"، قالت فيه: "أرجوك ابق في باريس، واستمر في جعلنا نحلم لفترة طويلة.. نحن نحبك".

وأشارت الصحيفة إلى أن احتفال اللاعب، بمثابة قبول اقتراح عرض باريس سان جيرمان لتجديد عقده، وتلبية رغبتها.



ويعد قبول مبابي تجديد عقده مع باريس، بمثابة ضربة كبرى لريال مدريد، الذي يعول كثيرا على انتقال اللاعب لصفوفه الصيف المقبل، في صفقة مجانية.