انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً في منزل العبادي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بدأ الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، اجتماعاً في منزل زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي.
وقال مصدر سياسي مطلع لـ الخليج 365، إن "قوى الإطار التنسيقي عقدت اجتماعاً في منزل العبادي؛ لمناقشة تداعيات الجلسة البرلمانية الأولى".
وأضاف المصدر، أن اللقاء سيناقش أيضاً مخرجات لقاء زعيم تحالف الفتح هادي العامري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي عقد يوم أمس في الحنانة بالنجف.
وأضاف المصدر، أن اللقاء سيناقش أيضاً مخرجات لقاء زعيم تحالف الفتح هادي العامري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي عقد يوم أمس في الحنانة بالنجف.