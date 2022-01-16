علاوي يبحث مع أمير قطر التدخلات الخارجية في البلدان العربية

وقال علاوي في تغريدة عبر تويتر، "لقاء اخوي مهم جمعنا في الدوحة اليوم مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر برفقة رئيس وبعض اعضاء مجلس العلاقات العربية والدولية".

وأضاف، "بحثنا مجمل الوضع العربي وما تعانيه بعض البلدان الشقيقة من تدخلات خارجية اثرت سلبًا على استقرارها، وأكدنا ضرورة العمل المشترك لإيقاف تلك التدخلات وتبني مبادئ الحكم الرشيد وإعلاء قيم المواطنة وعدم السماح بأي شكل من اشكال الفرقة والتقسيم".

