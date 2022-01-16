بارزاني والسفير البريطاني يؤكدان أهمية تشكيل حكومة تخدم جميع المواطنين والمكونات

وقال مكتب بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل، اليوم الأحد 16 كانون الثاني (يناير) 2022، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، بحضور القنصل العام البريطاني في إقليم كردستان ديفيد هانت، حيث جرى التباحث حول آخر المستجدات والتطورات في العراق ما بعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب والجهود المبذولة لتشكيل حكومة عراقية جديدة".وأكد الجانبان، على "أهمية تشكيل حكومة تخدم جميع المواطنين والمكونات العراقية، وتعمل على حل المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور".

وفي جانب آخر من الاجتماع، بحسب البيان، تم التطرق إلى "قضية المهاجرين مع الإشارة إلى ضرورة التنسيق بين المؤسسات المعنية التابعة لحكومة إقليم كوردستان والحكومة البريطانية، لاسيما في مكافحة الجريمة المنظمة ووضع حد للهجرة غير الشرعية".



كذلك تناول الجانبان، "الإصلاحات التي تجريها حكومة الإقليم، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبالأخص في مجال الاستثمار".