انت الان تتابع خبر إعادة لاعب محترف.. بيتروفيتش يعلن قائمة المنتخب الوطني لمباراة اوغندا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-01-16 | 11:06
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أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني المدرب المونتيغيري زيليكو بيتروفيتش، اليوم الاحد، عن قائمة اسود الرافدين تحضيرا لمباراة اوغندا المقرر اقامتها في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في ملعب المدينة.
وأعلن المدرب القائمة خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر اتحاد الكرة.
وضمت القائمة كل من "علاء عباس ، علي يوسف ، فهد طالب ،علي ياسين ، حسن احمد ،احمد ابراهيم ، مناف يونس ، ميثم جبار ، مصطفى ناظم ، شيركو كريم ، سامح سعيد ، حسن رائد ، محمد علي عبود ، احمد فاضل ، ياسر قاسم ، سجاد جاسم ، احمد ياسين ، حسين علي ، احمد فرحان ، حسن عبد الكريم".
وضمت القائمة كل من "علاء عباس ، علي يوسف ، فهد طالب ،علي ياسين ، حسن احمد ،احمد ابراهيم ، مناف يونس ، ميثم جبار ، مصطفى ناظم ، شيركو كريم ، سامح سعيد ، حسن رائد ، محمد علي عبود ، احمد فاضل ، ياسر قاسم ، سجاد جاسم ، احمد ياسين ، حسين علي ، احمد فرحان ، حسن عبد الكريم".
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