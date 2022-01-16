قتلى وجرحى جراء انفجار في كابل

وأكد المتحدث باسم مديرية الأمن في كابل، مبين خان، وفقا لقناة "طلوع نيوز" أن لغما أرضيا ضرب عربة عسكرية لـ"طالبان" في منطقة بغرامي قرب العاصمة كابل، أسفر عن مقتل طفل وإصابة أربعة من عناصر الحركة.

من جانبها، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن شهود عيان قولهم إن الانفجار أودى بحياة طفلين وخلف عددا من الجرحى بين المدنيين.

