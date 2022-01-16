انت الان تتابع خبر قتلى وجرحى جراء انفجار في كابل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الاحد، أن طفلا قتل وأصيب عدد من عناصر حركة "طالبان" جراء انفجار في ولاية كابل.
وأكد المتحدث باسم مديرية الأمن في كابل، مبين خان، وفقا لقناة "طلوع نيوز" أن لغما أرضيا ضرب عربة عسكرية لـ"طالبان" في منطقة بغرامي قرب العاصمة كابل، أسفر عن مقتل طفل وإصابة أربعة من عناصر الحركة.
من جانبها، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن شهود عيان قولهم إن الانفجار أودى بحياة طفلين وخلف عددا من الجرحى بين المدنيين.
من جانبها، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن شهود عيان قولهم إن الانفجار أودى بحياة طفلين وخلف عددا من الجرحى بين المدنيين.