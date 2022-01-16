النزاهة: استقدام مدير عام جهاز محو الأمية لارتكابه مخالفات بعقود وزارة التربية

دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت في بيان ورد لـ الخليج 365، أنَّ "أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة بحق المُتَّهم جاء على خلفيَّة إقدامه على ارتكاب مُخالفاتٍ في طباعة وتجهيز (85) كتاباً و (22) عنوان كتاب مدرسي".وأضافت الدائرة إنَّ "المُتَّهم لم يقم باتباع الأساليب التعاقديَّة المنصوص عليها في تعليمات العقود الحكوميَّة في طباعة الكتب المدرسيَّة، كما لم يراع المُتَّهم اعتماد مُعدَّل الأسعار في القطاعين العام والخاص"، لافتةً إلى أنَّ "قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدر أمر الاستقدام بحقه؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي".

يشار الى أنَّ الهيئة أعلنت أواخر العام الماضي (2021) عن صدور أمر استقدامٍ لوزير التربية والمدير العام لشركة النهرين للطباعة وإنتاج المُستلزمات التربويَّة السابقين؛ على خلفيَّة اتِّهامهما بالاستيلاء على عقود وزارة التربية لطباعة الكتب والدفاتر.

