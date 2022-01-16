زلزالان شديدان يضربان جنوبي ايران

ووفقًا لمركز رصد الزلازل بجامعة طهران ، وقع هذان الزلزالان على عمق 10 و 21 كيلومترًا ومسافة 12 كيلومترًا من جزيرة خارك و 52 كيلومترًا من ميناء غناوه و 52 كيلومترًا من ميناء ريغ.

وكان موقع هذين الزلزالين هو خط الطول 29.20 وخط العرض 50.2.



ولم يتسبب الزلزالان بحدوث أية أضرار

وقال محمد رضا دشتيزاده حاكم منطقة خارك الخاصة: إن الزلزال الذي ضرب الجزيرة لم يتسبب في أي أضرار للمنازل أو المنشآت النفطية.