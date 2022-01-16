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رونالدو يحدد موعد اعتزاله... ويتحدث عن شعوره مع قرب الـ37 عاما

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-01-16 | 06:27

رونالدو يحدد موعد اعتزاله... ويتحدث عن شعوره مع قرب الـ37 عاما

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قال نجم كرة القدم البرتغالي ، إنه سيواصل اللعب حتى سن الـ 42 من عمره، مؤكدا اعتنائه بصحته البدنية، لكنه أوضح أن التركيز الأكبر يكون على الناحية الذهنية في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في تصريحات لشبكة "إيسبن" البرازيلية، تحدث فيها عما يخطط له في المستقبل رغم معاناته في الموسم الحالي.

ويبلغ اللاعب البرتغالي 36 عاما، لكنه أوضح في تصريحاته أنه يشعر وكأنه في سن الـ 30، مضيفا: "أشعر بذلك بفضل عنايتي بصحتي البدنية والعقلية".


وتابع: "تعلمت مؤخرا أنه بعد سن الـ 33 يمكنك الحفاظ على صحتك البدنية إذا أردت ذلك"، مضيفا: "لكن المعركة الحقيقة في هذا السن هي معركة العقل".

واضاف رونالدو: "التركيز على الأهداف التي تريدها هو أصعب شيء يمكن فعله"، مضيفا: "عملت خلال الآونة الأخيرة على التركيز على الجانب العقلي مع الاهتمام بصحتي البدنية جيدا".
واردف: "أريد أن أواصل اللعب حتى الـ 40 أو الـ 41 أو الـ 42، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن أواصل تحقيق أهدافي اليومية بالاستمتاع باللحظات التي أعيشها حاليا".


يذكر أن رونالدو لعب سنوات لصالح منتخب بلاده البرتغال، إضافة إلى مسيرة طويلة مع أندية عريقة أبرزها الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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