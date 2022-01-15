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مسلح يحتجز رهائن في كنيس بولاية تكساس

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بغداد - ياسين صفوان - احتجز مسلح رهائن في كنيس "بيث إسرائيل" في كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية اليوم السبت، وفقا لتغريدات شرطة كوليفيل و"بي إن أو نيوز".
وذكرت شرطة كوليفيل أن فرق SWAT وصلت إلى المكان، وأنه تم إجلاء جميع السكان في المنطقة المجاورة، ودعت لتجنب المنطقة.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الشرطة بدأت مفاوضاتها مع محتجز الرهائن، ولم تتحدد هويته بعد.


وأشارت إلى أن المسلح اقتحم الكنيس خلال بث مباشر، حيث سمع وهو يقول "سأموت".

ولا يعرف حاليا عدد الأشخاص الموجودين هناك، حيث دخل المسلح خلال صلاة السبت، حيث أن الكنيس يضم أكثر من 1600 عضو.

هذا، ووفقا لشرطة كوليفيل لم تقع إصابات في الوقت الحالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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