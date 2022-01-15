المعهد الايطالي للصحة: الجرعة المعززة تحد من مضاعفات كورونا

وقال المعهد في تقرير أن "نسبة الحماية من الإصابة بأعراض مرضية وخيمة لدى الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الإضافية تشكل 98%".

وعلى مدار الأيام الأخيرة تسجل إيطاليا نحو 200 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا، فيما أكد رئيس المعهد العالي للصحة سيلفيو بروزافيرو أن "سلالة "أوميكرون" ستصبح هي السائدة في إيطاليا في غضون الأيام القريبة، كما أنه وصف الوضع الوبائي في البلاد بـ "الحاد".



يذكر أن نسبة المطعمين بالكامل ضد كورونا في إيطاليا بين أشخاص تتجاوز أعمارهم 12 عاما تشكل حوالي 87%.