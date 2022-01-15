انت الان تتابع خبر الصناعة يخطف تعادلاً ثميناً من القوة الجوية في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-01-15 | 16:51
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تعادل نادي القوة الجوية مع نادي الصناعة، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وانتهت المباراة التي احتضنها استاد الشعب الدولي بهدف لكل فريق.
وسجل القوة الجوية أولاً عن طريق اللاعب إبراهيم بايش في الدقيقة 26، قبل أن يفرض الصناعة التعادل عن طريق لاعبه حيدر حسين في الدقيقة 48 عن طريق ضربة جزاء.
وسجل القوة الجوية أولاً عن طريق اللاعب إبراهيم بايش في الدقيقة 26، قبل أن يفرض الصناعة التعادل عن طريق لاعبه حيدر حسين في الدقيقة 48 عن طريق ضربة جزاء.
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