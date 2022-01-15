ملف كورونا وتفاوضات تشكيل الحكومة في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = دولة القانون ينفي التفاوض بين الإطار والتيار في ايران.. ولا اتفاق بين الكرد على مرشح الرئاسة.

