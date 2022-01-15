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ملف كورونا وتفاوضات تشكيل الحكومة في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = دولة القانون ينفي التفاوض بين الإطار والتيار في ايران.. ولا اتفاق بين الكرد على مرشح الرئاسة.
= بغداد تؤكد التزامها بحماية البعثات الدبلوماسية.. وتعلن إنجاز الخندق الحدودي مع سوريا بالكامل.

= سرقة اغطية المنهولات تتفاقم في العاصمة.. والموارد المائية تحذر من خطر يواجه العراق الصيف المقبل.


= الصحة تتوقع الدخول بموجة وبائية اخطر من سابقاتها.. وتؤكد فاعلية اللقاحات لجميع المتحورات.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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