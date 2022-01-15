زلزال قوي يضرب مدينة سيرج جنوب ايران

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا" عن مركز رصد الزلازل التابع للمعهد الجيوفيزيائي التابع لجامعة طهران، أن "الزلزال وقع بعمق 12 كيلومترا وشعر به السكان في أجزاء من محافظة كرمان والمدن المجاورة".واضافت انه "لم ترد أنباء عن أضرار من الزلزال، كما تحدثت الوكالة عن زلزال آخر في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب إيران، مشيرة إلى أن الزلزال كان بقوة 4.3 وبعمق 4 كيلومتر".

وقال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر في محافظة كرمان، رضا فلاح، لوكالة أنباء "مهر"، إنه "تم إرسال فرق التقييم إلى منطقة سيرج التي ضربها الزلزال".

وفيما يتعلق بزلزال بوشهر، قال حاكم المحافظة، صالح رحيمي، إنه "لم ترد أنباء عن وقوع أضرار حتى الآن".