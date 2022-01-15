الديمقراطي الكردستاني ينفي تنازله عن منصب رئاسة الجمهورية ويكشف عن مرشحه

بغداد - ياسين صفوان - نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، تنازله عن منصب رئاسة الجمهورية، فيما كشف عن مرشحه لمنصب الرئاسة.

وقال عضو الحزب مهدي عبد الكريم في حديث للسومرية نيوز، إنه "لا صحة للانباء التي تحدثت عن تنازل الحزب الديمقراطي الكردستاني عن منصب رئاسة الجمهورية"، مبينا "وجود حوارات ولقاءات تجريها شخصيات الاتحاد الوطني لمسعود بارزاني لحسم "مشكلة" منصب رئاسة الجمهورية".



وأضاف عبد الكريم، إن "مرشحنا الوحيد في الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية هو هوشيار زيباري"، لافتا إلى "وجود تفاهمات وحوارات بين الحزبين في الإقليم لحسم هذا الموضوع".