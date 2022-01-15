الداخلية تعلن صدور الامر الاداري الخاص بالعلاوة السنوية لهذه الفئة - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت، صدور الامر الاداري الخاص بالعلاوة السنوية للضباط ضمن جدول كانون الثاني 2022.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اصدر الامر الاداري الخاص بمنح العلاوة السنوية للضباط ضمن جدول كانون الثاني 2022 لمقر الوكالة وتوابعها في مديريات شرطة المحافظات والدوائر الاختصاصية اعتبارا من 2022/1/9 وفقاً لاستحقاقهم القانوني بموجب كتابنا المرقم 6731 في 2022/1/14".



واضاف البيان انه "تم منح علاوة سنوية للضباط و البالغ عددهم (5528 )".