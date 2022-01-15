انت الان تتابع خبر خلال 7 أيام.. وكالة الشرطة تعلن تنفيذ 1224 أمر قبض وفض 1236 مشاجرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة واجباتها الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2022/1/7 ولغاية 2022/1/14 كالاتي:

-تنفيذ اوامر قبض 1224

-القبض مطلقي العيارات النارية 13

-احالة متهمين الى المحاكم 192

-القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 275

-ازالة التجاوزات عن المواقع الاثرية 13

-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 346

-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 312

-مضاها طبعات الاصابع 72

-عدد طالبي النجدة 1445

-حالات العنف الاسري 51

-فض مشاجرات 1236

-ضبط عجلات مطلوبة 45

-تبرع بالدم 9

-القبض على المتسولين 451

-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 11

-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 400

-طبع لوحات السيارات 6209

-اصدار اجازات السوق 3576

-اصدار سنوية السيارات 8322