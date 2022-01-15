حريق يلتهم عجلة محملة بـ'البنزين' في واسط (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مفارز الدفاع المدني في قضاء العزيزية اخمدت فجر اليوم حادث حريق نشب بعجلة حمل نوع هينو محملة بخزان وقود(بنزين) يقدر بـ 4000 لتر وسط القضاء"، مبينة إن "المفارز سيطرت على النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير وحدت من توسعها وانتشارها وبدون اي اضرار بشرية".وأضافت المديرية، إن "سبب الحادث يحدد من قبل خبير الادلة الجنائية".