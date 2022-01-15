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تنويه لتفجير مسيطر عليه في بغداد - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تنويها بشأن تفجير مرتقب مسيطر عليه في العاصمة بغداد.
وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الجهد الهندسي لفرقة المشاة السادسة، سينفذ تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية تم الاستيلاء عليها في اوقات سابقة".

وأضافت، إن "عملية التفجير ستتم في موقع اتلاف الفرقة المخصص لهذا الغرض في قضاء ابوغريب غربي بغداد في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم لذى اقتضى التنويه".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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